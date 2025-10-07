Salvini a Massa mobilitati 17 agenti di polizia in assetto antisommossa per 12 contestatori | il video

Diciassette agenti con scudi antisommossa per respingere 12 persone senza cartelli né striscioni. Succede a Massa, poco prima dell’arrivo di Matteo Salvini per un comizio elettorale al mercato del centro città. Un gruppetto di cittadini ha provato ad avvicinarsi al gazebo della Lega poco prima dell’arrivo del ministro, alle 11 del mattino, venendo però bloccato dalla Polizia. Agenti schierati e persone respinte indietro con gli scudi fino a una cinquantina di metri di distanza dal gazebo, mentre i contestatori assicuravano di voler soltanto ascoltare Salvini, fatto salvo il diritto di urlare qualcosa, non certo assoggettabile a divieti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

