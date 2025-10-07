Salvini a Massa il tour elettorale Contestatori in strada contenuti dalla polizia
Massa, 7 ottobre 2025 – “Oggi è la giornata del ricordo del 7 ottobre, una giornata del ricordo dello sterminio degli ebrei di due anni fa. La politica deve farsi da parte. Ora le speranze sono nel presidente Trump e nei colloqui di pace in corso”. Così il ministro e leader della Lega Matteo Salvini, in tour elettorale a Massa. Con il sindaco Persiani ha visitato il punto della spiaggia di Marina di Massa dove giace la Guang Rong, la nave arenata lo scorso gennaio. Alcuni contestatori hanno cercato di raggiungere Salvini. La polizia si è schierata per contenerli. Non ci sono stati comunque incidenti ma alcune schermaglie con gli agenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: salvini - massa
