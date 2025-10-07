Salvato lo Spid rimarrà per altri 5 anni | ma potrebbe non essere più gratuito
Proprio quando sembrava che avremmo dovuto dirgli addio, ecco che lo Spid è stato rinnovato. Nessun passaggio in fretta e furia alla Cie, dunque. Lo Spid rimane, almeno per altri 5 anni, dato che è staa rinnovata la convenzione. Potrebbero però esserci degli importanti cambianti, perché l'identità digitale potrebbe diventare a pagamento. A quanto pare questa intesa è arrivata proprio allo scadere del tempo massimo. Considerato che sono tantissimi gli italiani che usufruiscono di questo servizio, è stato ritenuto necessario procedere con una prosecuzione. C'è stato così l'accordo fra Assocertificatori, Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e Dipartimento per la Trasformazioni digitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: salvato - spid
