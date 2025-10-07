Salvati da solo musica e storie Due giorni di festival al Tambourine

Le voci della nuova scena cantautorale italiana, le risate graffianti della stand-up comedy e un festival lungo due giorni fra musica e storie per ricordarsi che, per salvarsi, serve uscire di casa e riconnettersi con sé stessi. Sono i concerti e gli spettacoli che scalderanno la settimana del Tambourine di Seregno. Le luci si accenderanno domani alle 20.45 per dare spazio a un quadruplo concerto dedicato ai nuovi cantautori. A dar fuoco alle polveri, in apertura, saranno i Bluartico, band alternative-rock milanese; subito dopo toccherà ad Angelo Ripe, cantautore siciliano trapiantato a Biella che con un set chitarra e voce proporrà le sue canzoni intense e romantiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

