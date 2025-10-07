Salvai in mista dopo la vittoria della Juventus Women contro il Benfica: tutte le dichiarazioni del difensore bianconero. (Mauro Munno, inviato all’Allianz Stadium) – Dopo la vittoria della Juventus Women contro il Benfica, l’autrice della doppietta decisiva Cecilia Salvai ha parlato in zona mista. JUVENTUS WOMEN BENFICA RESOCONTO PAROLE – «Non so cosa dire. Sono contenta per tanti motivi ma in realtà sono più contenta per quello che ho visto in campo come squadra. Ho avuto la sensazione di vedere una squadra dominante in Europa. I gol fanno ovviamente piacere ma la cosa che rende più orgogliosa è quella». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Salvai in mista: «La partita più bella della mia vita. Ho visto una squadra dominante in Europa»