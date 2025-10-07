Salva per un guasto Il giallo dietro al voto sulla Salis

Il salvataggio di Ilaria Salis si tinge di giallo. Secondo quanto emerso in questi minuto, un malfunzionamento della pulsantiera di un eurodeputato potrebbe aver influito in modo decisivo sull'esito dello scrutinio che ha confermato, per un solo voto, l'immunità dell'eurodeputata di alleanza Verdi-Sinistra. Questa è la versione dell'europarlamentare del Ppe Tomáš Zdechovskì, che in Aula ha chiesto alla presidente Roberta Metsola di ripetere il voto. "Ho chiesto di ripetere la votazione perché non funzionava la strumentazione tecnica del collega della CdU, Markus Ferber. Al momento del voto c'erano due tecnici con lui. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

