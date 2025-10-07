Salva Milano Tajani ci riprova ma Sala lo stronca | E’ morto e sepolto
Forza Italia rilancia: presenterà una proposta di legge per istituire un commissario ad acta “per sbrogliare la matassa” del Salva Milano. La necessità sembra nascere dal non poter “accettare che Milano si fermi perché ci sono dei problemi all’interno della maggioranza di sinistra“. E ad esserne convinto è proprio il vicepremier forzista Antonio Tajani che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: salva - milano
Inchiesta Salva Milano, chiesti domiciliari per assessore Tancredi. Eccolo uscire da Palazzo Marino – Il video
Inchiesta Salva Milano, Conte: I responsabili politici traggano conseguenze – Il video
Sironi (M5s): “Nell’inchiesta sull’urbanistica il centrodestra ha poco da vantarsi, perché ha avallato ogni scelta del sindaco Sala. A partire dal Salva-Milano”
Urbanistica, Tajani torna all’attacco: “Commissario per il Salva Milano”. Sala: "Morto e sepolto” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/07/news/commissario_salva_milano_tajani_sala-424897506/?ref=twhl… - X Vai su X
Il Salva-Milano ora torna, nascosto nel disegno di legge sulla Rigenerazione urbana in discussione alla Commissione Ambiente del Senato. E anche il governo sta partorendo un progetto di Salva-Milano 2, nella legge-delega sul nuovo Testo unico dell’edilizi - facebook.com Vai su Facebook
Morelli, FI stampella di Sala, altro che Salva Milano - Tajani doveva dire a quelli di Forza Italia di votare contro la delibera in Consiglio Comunale e ora Sala sarebbe a ra ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Analisi approfondita della proposta di Tajani per il Salva Milano: Impatti e Opportunità - Il Sindaco di Milano Rifiuta la Proposta di Tajani sul Salva Milano: Una Decisione Cruciale per il Futuro della Città. Scrive notizie.it