Salute mentale il Centro Camelot di Messina mette la persona al centro | confronto tra esperti e storie di rinascita
Un pomeriggio di confronto e partecipazione al Centro Diurno Camelot, nella Cittadella della Salute “Mandalari” dell’Asp di Messina, in occasione della Settimana dedicata alla Salute Mentale. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Lions Club Messina Host, ha posto al centro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: salute - mentale
Salute mentale, accordo tra Ordine psicologi Lazio e Municipio I Roma
Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"
Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"
È giusto puntare sulla prevenzione della salute mentale. fd - X Vai su X
#cittadinanzaattiva | In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, un incontro dedicato alla pace e alla speranza nelle nuove generazioni, nonostante il difficile contesto internazionale L’evento nasce dal lavoro di rete tra gli Ambiti del Comune - facebook.com Vai su Facebook
Al Centro Camelot il dibattito sui nuovi bisogni per la salute mentale - Nella settimana dedicata alla Salute mentale, si è tenuto oggi, presso il Centro Diurno Camelot nella Cittadella della Salute Mandalari dell’Asp un evento che ha visto protagonisti i ragazzi ... Riporta letteraemme.it
Salute mentale, al Camelot il dibattito “Il volto e la maschera” - Nell’ambito della settimana dedicata alla salute mentale, si è svolto al Centro Diurno Camelot della Cittadella della Salute “Mandalari” di Messina un ... Secondo canalesicilia.it