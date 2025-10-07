Salute a Milano un hub di formazione per le cure mini-invasive

Quotidiano.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 7 ott. (askanews) - Milano diventa un hub di formazione per le tecnologie mini-invasive, quelle cioè in grado di rendere le cure più rapide, sicure e mirate, in pratica cucite "su misura" del singolo paziente. Boston Scientific, multinazionale statunitense della tecnologia biomedica, ha infatti inaugurato nel capoluogo lombardo il nuovissimo Institute for Advancing Science (IAS), un centro di eccellenza dotato di simulatori e tecnologie immersive -dalla realtà virtuale ai modelli anatomici - in grado di replicare fedelmente le condizioni cliniche e allenare così medici e sanitari alle procedure mini-invasive più complesse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

salute a milano un hub di formazione per le cure mini invasive

© Quotidiano.net - Salute, a Milano un hub di formazione per le cure mini-invasive

In questa notizia si parla di: salute - milano

Storia dei manicomi, spiritismo e salute mentale a Milano

Morti per il caldo a Milano e Roma: la risposta del Ministero della Salute allo studio inglese

Salute, acquisito dal Centro Medico Giancotti di Roma il Milano Face Institute

Salute, a Milano un hub di formazione per le cure mini-invasive - invasive, quelle cioè in grado di rendere le cure più rapide, sicure e mirate, in pratica cucite “su misura” del ... Secondo askanews.it

Franchising, un settore in salute che si dà appuntamento a Milano - Non una semplice fiera, ma un hub strategico di opportunità, formazione e connessioni qualificate, in grado di offrire ad aspiranti franchisee, potenziali imprenditori, investitori e manager uno ... Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Salute Milano Hub Formazione