Salute a Milano un hub di formazione per le cure mini-invasive
Milano, 7 ott. (askanews) - Milano diventa un hub di formazione per le tecnologie mini-invasive, quelle cioè in grado di rendere le cure più rapide, sicure e mirate, in pratica cucite "su misura" del singolo paziente. Boston Scientific, multinazionale statunitense della tecnologia biomedica, ha infatti inaugurato nel capoluogo lombardo il nuovissimo Institute for Advancing Science (IAS), un centro di eccellenza dotato di simulatori e tecnologie immersive -dalla realtà virtuale ai modelli anatomici - in grado di replicare fedelmente le condizioni cliniche e allenare così medici e sanitari alle procedure mini-invasive più complesse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
