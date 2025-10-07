Inchieste, approfondimenti e interviste con i personaggi e gli esperti. I magazine di Quotidiano Nazionale sono un appuntamento irrinunciabile per il fine settimana dei lettori. E, a partire da sabato prossimo, per chi ama una lettura decisamente ’slow’, ci sarà una piacevole novità: gli inserti mensili del weekend – finora disponibili a pagamento – saranno distribuiti in omaggio con ogni copia del quotidiano. QN Salus, QN Itinerari, QN Mobilità e l’ultimo nato della ’famiglia’ QS Sport Magazine saranno quindi inclusi nel prezzo del giornale. Una scelta che nasce dalla volontà di valorizzare ulteriormente il rapporto con i nostri lettori e rendere ancora più ricca e completa l’esperienza di lettura del fine settimana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salus, Itinerari, Mobilità e Sport: gratis i nostri inserti del weekend