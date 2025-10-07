Salis | vince democrazianoi antifascisti

13.40 "Questo voto è una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto e l'antifascismo. Questa decisione dimostra che la resistenza funziona". Così l'eurodeputato di Sinistra Italiana Salis che ha ottenuto la conferma dell'immunità parlamentare da Strasburgo (per un voto)."Quando rappresentanti eletti, attivisti e cittadini difendono insieme i valori democratici, le forze autoritarie possono essere affrontate e sconfitte. La lotta è tutt'altro che finita. Le minacce permangono e continuare a lottare è essenziale",ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it