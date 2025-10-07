SalisSalvini | vergogna voti da Cdestra
15.30 "Accusata di lesioni aggravate e altre condotte criminose in un'organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra,anche qualcuno che si dice di 'Centrodestra' ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!". Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Salvini, dopo che il Parlamento europeo ha confermato per un solo voto l' immunità per Ilaria Salis. "Scappa dal processo",il testo dell'immagine che accompagna il suo post. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: salissalvini - vergogna
#IlariaSalis, #Salvini: vergogna, salvata anche da qualcuno di centrodestra - facebook.com Vai su Facebook
"#IlariaSalis salvata da qualcuno che si dice di 'centrodestra'. Vergogna!". #MatteoSalvini durissimo. E #Procaccini di #FdI: "La sinistra oggi legittima la violenza politica" - X Vai su X
Il Parlamento UE salva Ilaria Salis. Salvini: “Una vergogna” - Salvini: “Una vergogna” proviene da Italia Report USA. Lo riporta msn.com
Salis, Salvini: conferma immunità una vergogna, chi sbaglia non paga - Lo scrive sui social Matteo Salvini, commentando la conferma dell'immunità parlamentare per Ilaria Salis votata in commissione Affari giuridici ... Come scrive notizie.tiscali.it