SalisOrban | Bruxelles protegge i suoi
17.00 Attacco del premier dell'Ungheria dopo che l'Europarlamento ha salvato Ilaria Salis dal processo nel suo Paese. "Bruxelles protegge i suoi: Pete Magyar mantiene la sua immunità, Ilaria Salis la sua. Un politico accusato di insider trading e furto, insieme a un membro di un gruppo terroristico,entrambi protetti da Bruxelles", scrive Orban su X. "I burocrati di Bruxelles amano fare la predica, ma i pezzi del loro puzzle sullo Stato di diritto semplicemente non combaciano", sostiene il premier. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
