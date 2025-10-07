Salis salvata da un guasto tecnico | il pulsantiera gate e il rebus dei franchi tiratori

È scoppiato il putiferio dopo la votazione che per un solo voto (306 a 305) ha confermato l'immunità dell'europarlamentare Ilaria Salis. Lo scrutinio era segreto e tra le formazioni politiche del Parlamento europeo è partita la caccia ai franchi tiratori che - a dispetto delle previsioni della. 🔗 Leggi su Today.it

