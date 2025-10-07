Salis salva per un voto esplode la gioia | l' abbraccio con Mimmo Lucano

L'Eurocamera di Strasburgo sceglie di non revocare l'immunità dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis, salvata per un solo voto di differenza. È stato questo il risultato del voto (segreto) della plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. 306 eurodeputati hanno votato contrariamente alla revoca dell'immunità, 305 a favore e 17 astenuti. Decisivi gli assenti. L'ex insegnante brianzola ha gioito per il risultato del voto, abbracciata e salutata dai colleghi del gruppo The Left come Mimmo Lucano. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

