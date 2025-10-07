Salis salva con il giallo il voto ballerino e il no di Metsola

Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"

Ilaria Salis è salva: la Commissione Juri dice no alla revoca dell’immunità

Ilaria Salis, l'immunità è salva (per un voto): la Commissione vota contro la revoca. Ora tocca al Parlamento europeo

salis salva giallo votoIMMUNITÀ PARLAMENTARE, SALIS SI SALVA PER UN VOTO - L’eurodeputata Ilaria Salis ha ottenuto il via libera dell’ Aula di Strasburgo alla sua immunità parlamentare con il minimo scarto possibile: 306 voti favorevoli contro 305 con ... opinione.it scrive

salis salva giallo votoIlaria Salis salva per un solo voto: come sono andate le cose al Parlamento europeo - Confermata l'immunità per l’eurodeputata italiana, che esulta: «Una vittoria per la democrazia e l’antifascismo». avvenire.it scrive

