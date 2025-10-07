salis il giallo della scheda non funzionante e scoppia la bufera su metsola

Spunta il giallo sul voto della Salis. Un eurodeputato del Ppe, Markus Faber, segnala un malfunzionamento della propria scheda e chiede di rivotare. Chi di dovere, però, non glielo permette e, dunque, passa la mozione per salvare l'esponente di Alleanza Verdi e Sinistra. Scoppia, quindi, una polemica con la presidente del Parlamento, che avrebbe potuto cambiare quanto accaduto, considerando che la paladina della sinistra è stata salvata per un solo parere favorevole. Ecco perché è bufera su Roberto Metsola che, non consentendo di ripetere le operazioni, come richiesto da più di qualche esponente della maggioranza che la sostiene, favorisce un determinato verdetto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

