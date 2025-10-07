Salis disco rotto | dopo la festa riecco i nuovi fascisti con chi ce l' ha

Un pugno alzato, un mazzo di fiori, abbracci e tanta emozione. Così Ilaria Salis, l'eurodeputata di Avs, ha accolto, nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo, l'esito di un voto che la salva - per una sola preferenza - dalla revoca dell'immunità parlamentare richiesta dall'Ungheria. La plenaria ha deciso con 306 voti a favore, 305 contrari e 17 astensioni: un margine minimo, sufficiente però a cambiare tutto. "Questa è una vittoria per la democrazia, per lo Stato di diritto e per l'antifascismo", ha dichiarato Salis, visibilmente emozionata, parlando di "resistenza che funziona" e invitando l'Europa a "difendere i suoi valori con i fatti, non solo con le parole". 🔗 Leggi su Iltempo.it

