Salis confermata immunità per un voto

12.31 Ilaria Salis mantiene l'immunità parlamentare per un solo voto, 306 a 305. Il Parlamento europeo ha approvato la conferma dell'immunità per Salis con scrutinio segreto. Astenuti 17 dei 628 votanti. Accolta la posizione della commissione giuridica Ue Juri e respinta la richiesta ungherese di revoca. Budapest accusa Salis di avere partecipato nella capitale ungherese al pestaggio di due attivisti neonazisti, durante una manifestazione per il Giorno dell'Onore. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

