Salis confermatà immunità per un voto
12.31 Ilaria Salis mantiene l'immunità parlamentare per un solo voto, 306 a 305. Il Parlamento europeo ha approvato la conferma dell'immunità per Salis con scrutinio segreto. Astenuti 17 dei 628 votanti. Accolta la posizione della commissione giuridica Ue Juri e respinta la richiesta ungherese di revoca. Budapest accusa Salis di avere partecipato nella capitale ungherese al pestaggio di due attivisti neonazisti, durante una manifestazione per il Giorno dell'Onore. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Ilaria Salis è salva, il Parlamento europeo le ha confermato giustamente l’immunità, viene rispettata la volontà popolare, Orban e partiti nazionalisti italiani si attaccano al tram - X Vai su X
Ilaria Salis è accusata di aver spaccato la faccia a una persona in un raid antifa ma non vuole farsi processare in Ungheria come tutti i cittadini usufruendo dell’immunità che ieri il parlamento Ue le ha confermato con un voto scandaloso. #IlariaSalis - facebook.com Vai su Facebook
