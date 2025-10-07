Salerno tentata estorsione aggravata e inosservanza del divieto di accesso ad un’area urbana | arrestato un uomo

Il 4 ottobre, la Polizia di Stato di Salerno ha proceduto all’arresto di un uomo, già destinatario di un provvedimento di divieto di accesso a Piazza Amendola e alle aree limitrofe, per tentata estorsione aggravata e inosservanza del divieto di accesso ad un’area urbana (DACUR). Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria l’indagato avrebbe avvicinato un automobilista e con atteggiamento minaccioso e insistente gli avrebbe chiesto una somma di denaro per consentirgli di parcheggiare l’autovettura in un’area non autorizzata. Segui ZON.IT su Google News. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, tentata estorsione aggravata e inosservanza del divieto di accesso ad un’area urbana: arrestato un uomo

