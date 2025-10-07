Salerno I SENTIERI DEL SACRO Gesti e rituali di fede nella fotografia contemporanea | ultima settimana per la mostra

Oggi, martedì 7 ottobre (ore 18:00) al Tempio di Pomona Altri Tempi presenta “Declinazioni del sacro” lectio di Clementina Cantillo all’incontro interverrà l’arcivescovo, S.E. Andrea Bellandi Ultimo appuntamento oggi, martedì 7 ottobre, al Tempio di Pomona (ore 18:00) con la rassegna Altri Tempi, realizzata da Tempi Moderni con Salerno Letteratura Furore Festival. Dopo l’incontro con il professore Alfonso Amendola, docente di Sociologia dei processi culturali all’Università di Salerno e Direttore Scientifico Tempi Moderni toccherà alla professoressa Clementina Cantillo, decano di storia della filosofia moderna e contemporanea all’Università di Salerno e Presidente della Società Filosofica Italiana chiudere il ciclo di appuntamenti con una lectio sulle “Declinazioni del sacro”. 🔗 Leggi su Zon.it

