Salerno CANTINA&CULTURA da Cantina Verace

Si riparte l’8 ottobre con un omaggio ad Amleto De Silva. Talk su giornalismo e salernitana con Clemente Ultimo e Umberto Adinolfi e il ritorno di Linda Di Giacomo con il suo nuovo libro Nuovi appuntamenti per Cantina&Cultura, il format pensato da Cantina Verace (via Antonio Maria De Luca 4, Salerno) per unire cultura ed enogastronomia nel solco della valorizzazione del nostro territorio. Quest’anno, alle tradizionali presentazioni di libri si uniranno i talk dedicati ad argomenti di attualità. Calendario di ottobre. 8 ottobre, ore 19 — Omaggio ad Amleto De Silva. Si parte l’8 ottobre alle 19 con un omaggio ad Amleto De Silva, lo scrittore scomparso prematuramente dei mesi scorsi e “padre” di una fortunata scuola di scrittura presso il laboratorio di Marea. 🔗 Leggi su Zon.it

