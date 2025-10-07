Salerno Associazione Salute e Vita | commento sul report ARPAC sulle Fonderie Pisano e presentazione di uno spettacolo teatrale di denuncia

È convocata mercoledì 8 ottobre alle ore 10.30 presso la sede del CSV-Sodalis, in Via A.Diaz 9, primo piano, Salerno, la conferenza stampa per discutere le ultime vicende riguardanti le Fonderie Pisano, con analisi e commento del report realizzato dall’ARPAC rilasciato negli ultimi giorni e della diffida emanata dalla Regione Campania contro le Fonderia Pisano. La conferenza stampa sarà anche occasione di presentazione dello spettacolo teatrale “Lo spettacolo è stato annullato «causa fine del mondo»”. L’opera, prodotta da Vitruvio Entertainment e co-prodotta da Nova Civitas Società Cooperativa, nasce da un progetto promosso dall’Associazione Salute e Vita, in collaborazione con CSV-Sodalis di Salerno. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, Associazione Salute e Vita: commento sul report ARPAC sulle Fonderie Pisano e presentazione di uno spettacolo teatrale di denuncia

In questa notizia si parla di: salerno - associazione

Salerno, l’Associazione Circoli Nautici della Campania rende omaggio al Circolo Canottieri Irno: un’eccellenza dello sport marino salernitano

Open day ASD Judo Salerno: i complimenti dell'associazione Torrione Eventi

Contrasto alle dipendenze emergenti: nasce a Salerno l’associazione “Campani - Giovani 10 e Lode”

Devayoga Salerno - Associazione Sportiva Dilettantistica Vai su Facebook

Buccino, Fonderie Pisano: Salute e vita incontra il prefetto di Salerno - È in corso in questi minuti un incontro tra una delegazione dell’associazione Salute e vita e il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Lo riporta ilmattino.it

Salerno, percorsi nel gusto: Dieta mediterranea tra salute e cultura - La dieta mediterranea come strumento di prevenzione e salute pubblica, ma anche come leva culturale e di sviluppo territoriale. Secondo ilmattino.it