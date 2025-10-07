Salerno 8 – 15 novembre 2025 | Linea d’Ombra Festival XXX Edizione

Dal 08 al 15 novembre 2025 a Salerno la trentesima edizione di Linea d’Ombra Festival. Tre concorsi ufficiali e tanti ospiti internazionali, tra cui Eran Riklis, premio alla carriera, aiutano a declinare al futuro il diritto al sapere, tema della manifestazione. Otto giorni di proiezioni, incontri e dibattiti con i protagonisti del cinema internazionale di ieri e di oggi, per un confronto che appare sempre più necessario sulla “linea d’ombra” della condizione contemporanea. Tema della XXX edizione è DirittiRights, in continuità con l’edizione passata ma con un nuovo focus sul Diritto a sapere. Linea d’Ombra fa un appello alla mobilitazione della cultura come veicolo di pace, perché la “condivisione del sapere è un potente strumento di dialogo e legame anche tra le diversità”. 🔗 Leggi su Zon.it

