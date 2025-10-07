Salento incidente sulla provinciale | ragazzo in bici travolto da un mezzo della raccolta spazzatura È grave
Un grave incidente è avvenuto all'alba di oggi sulla strada Lecce-Novoli. Un ragazzo, di nazionalità straniera, in sella alla sua bici è stato travolto da un mezzo della. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: salento - incidente
Salento, incidente mortale sulla circonvallazione di Veglie: muore motociclista
Salento, incidente sul lavoro: operaio ferito alla mano da una pressa
Incidente sul lavoro: ferito operaio nel Salento
LECCE | Incidente mortale sulla Cursi-Bagnolo in Salento: perde la vita un 52enne Vai su Facebook
Salento, incidente sul lavoro: operaio muore nel crollo di un solaio - X Vai su X
Tragico incidente stradale in Salento: muore 52enne a causa della pioggia - Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. giornaledipuglia.com scrive
Salento, incidente stradale sulla provinciale: scooter distrutto, giovane ferito - Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale che collega Alezio a Gallipoli, nel Salento. Scrive msn.com