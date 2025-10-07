Sale la spesa degli italiani nuovo divario tra Nord e Sud | come cambiano i consumi

Le famiglie italiane hanno speso in media 2.755 euro al mese per i consumi nel 2024, in lieve rialzo (+0,6%) rispetto all’anno precedente. Ma dietro questa media nazionale si nascondono divari geografici e sociali molto ampi, come emerge dal report Istat. Mentre una famiglia del Nord-Est spende 3.032 euro, una del Sud ne spende 2.199: un gap di 834 euro mensili, pari al 37,9% in più. La spesa alimentare. Il dato più significativo riguarda la spesa alimentare. Nonostante l’inflazione per cibo e bevande analcoliche sia scesa a +2,5% (dal +10,2% del 2023), la spesa in questo settore è rimasta stabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sale la spesa degli italiani, nuovo divario tra Nord e Sud: come cambiano i consumi

