Salario minimo senza cifra | peccato che la politica si misuri sulle buste paga e non sui comunicati

di Giuseppe Pignataro* Il Senato ha scelto di procedere con una delega: niente soglia oraria in legge, ma principi e vincoli per i decreti che dovranno fissare i 'trattamenti minimi' agganciati ai contratti maggiormente applicati. In sei mesi si gioca la differenza tra tecnica e giustizia. Il salario è la grammatica del lavoro: decide chi può dire che cosa nel mercato. La delega S.957 è ora legge: con 78 sì e 52 no il Senato ha dato il via libera definitivo. Ma quella approvata non è una cifra; è un metodo. L'articolo 1 incarica l'esecutivo di adottare 'uno o più decreti legislativi' per garantire retribuzioni proporzionate e sufficienti (art.

