Il 29 settembre 2025, Saint Laurent è tornato nella leggendaria location della Fontana del Trocadéro, con la scintillante Torre Eiffel come sfondo, e io ero lì. Seduta in prima fila, ho sentito l'aria notturna di Parigi riempirsi di un profumo inconfondibile: Opium, l'iconico parfum della maison. Non è stato un caso. Anthony Vaccarello, alla sua trentesima collezione per Saint Laurent, ha voluto che ogni dettaglio gridasse l'identità della casa che dirige dal 2016. E ci è riuscito in modo monumentale. Il set si estendeva attraverso un vasto giardino alla francese eretto ai piedi della Torre Eiffel scintillante, e quando le prime modelle hanno iniziato a serpeggiare tra le siepi di ortensie bianche, ho capito che stavo assistendo a qualcosa di straordinario.

© Nonewsmagazine.com - Saint Laurent: la potenza della femminilità parigina sotto la Torre Eiffel