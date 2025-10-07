Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese ecco le date | dal 31 ottobre al 2 novembre

Tempo di lettura: 2 minuti Sono state ufficializzate le date XXXII edizione della Sagra della Castagna e del pecorino vitulanese e come da tradizione la grande kermesse si terrà il 31 ottobre e il 1-2 novembre 2025. Una festa che coinvolgerà tutto il paese con i suoi casali e le bellezze naturali di un paese pieno di storia. L'esperienza, la voglia di fare, la valorizzazione di un territorio e del proprio prodotto caratterizzeranno anche questa edizione che unisce sapientemente i profumi e i colori dell'autunno con la genuinità della tradizione Protagonisti indiscussi della sagra la castagna, prodotto simbolo della stagione autunnale, e il rinomato pecorino vitulanese, formaggio stagionato dal sapore deciso, realizzato secondo metodi artigianali.

In questa notizia si parla di: sagra - castagna

