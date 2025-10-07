Sagra del tortello fungo porcino e marrone del Mugello

L'autunno si accende di gusto a Scarperia con l'attesissimo appuntamento della . L'evento celebra i sapori più iconici del territorio in due intensi weekend di ottobre, offrendo un'esperienza culinaria imperdibile.Le date da segnare in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: sagra - tortello

Sagra del tortello

Sagra del cinghiale e del tortello

Sagra del tortello

? Sagra del Tortello, Polenta e Castagne La Mattagnanese vi aspetta al Campo Sportivo di Ronta (Viale Fratelli Rosselli 48, Borgo San Lorenzo) per due weekend all’insegna del buon cibo e della convivialità: Sabato 4 e Domenica 5 ottobre Sab - facebook.com Vai su Facebook

La sagra del fungo porcino è ormai una tradizione da conservare - La “Sagra del fungo porcino” di Oriolo Romano la potremmo definire un “meccanismo di precisione ad orologeria svizzera” costituito da centinaia di volontari – quest’anno sono arrivati a 198, dai 5 ai ... Segnala lagone.it

Dalla schiacciata ai porcini, dal tartufo alla bistecca: le sagre del fine settimana nel fiorentino - La Fratellanza Popolare di San Donnino organizza la Festa della Fratellanza, con la sagra della tagliata e della pizza, nei weekend 20 e 21, 27 e 28 settembre, presso la sede in via delle Molina 56/A ... Secondo 055firenze.it