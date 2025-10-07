Sadhguru e le 5 pillole di saggezza per guardare la realtà con occhi diversi

Il mistico e yogi indiano tra i più famosi ha preparato per noi un piccolo vademecum per trovare la pace interiore e non sentirsi impotenti per gli orrori del mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sadhguru e le 5 pillole di saggezza per guardare la realtà con occhi diversi

In questa notizia si parla di: sadhguru - pillole

Sadhguru e le 5 pillole di saggezza per guardare la realtà con occhi diversi - Il mistico e yogi indiano tra i più famosi ha preparato per noi un piccolo vademecum per trovare la pace interiore e non sentirsi impotenti per gli orrori del mondo ... Riporta vanityfair.it

Sadhguru incanta Milano: dalla Triennale a San Siro, un ponte di saggezza e carisma tra creatività, benessere e sport - L’eco della saggezza, dell’ironia e del carisma di Sadhguru, lo yogi, mistico e visionario di fama mondiale, ha pervaso Milano questo fine settimana, coinvolgendo l’intera comunità creativa italiana e ... Come scrive comozero.it