Inter News 24 Sabatini è intervenuto duramente sulle parole pronunciate del terzino dell’Inter e difende l’ex allenatore nerazzurro: la presa di posizione. Durante il podcast Numer1, Sandro Sabatini ha commentato le polemiche nate dalle recenti dichiarazioni di Federico Dimarco su Simone Inzaghi, che avevano suscitato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Dimarco, in un’intervista pre-partita contro lo Slavia Praga, aveva espresso qualche perplessità riguardo al comportamento dell’ex allenatore dell’ Inter, criticando le sue scelte durante le partite, come le frequenti sostituzioni al 60?. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini su Dimarco: «Un irriconoscente, non doveva criticare Inzaghi per queste ragioni…»