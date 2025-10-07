Sabatini perplesso | Non ho capito le scelte di mercato della Juve e quelle di Tudor contro il Milan Domenica sera loro due i migliori tra i bianconeri

Sabatini, noto giornalista, ha commentato con molta perplessità le scelte di mercato della Juve e quelle di Tudor contro il Milan. Un’analisi tagliente che mette nel mirino le scelte di mercato e quelle di campo. Il noto giornalista Sandro Sabatini, intervenuto a Sportmediaset, ha commentato la prestazione della Juve contro il Milan con una serie di giudizi netti e critiche circostanziate, che toccano sia i giocatori che l’allenatore. PAROLE – « Il migliore in campo della Juventus a parte Rugani, spuntato all’improvviso e comunque molto dignitoso, è stato Conceicao e non ho capito perché Tudor lo ha tolto, l’unico giocatore che dava imprevedibilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

