Il leader ungherese Viktor Orban ha rispedito le prepotenze ucraine al mittente, Zelensky, affermando che l'Ungheria non accetterà l'ingresso di Kiev nell'Ue: "I nostri soldi non andranno all'Ucraina" Una "guerra ibrida" è stata lanciata contro i tedeschi e, più in generale, contro i Paesi de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Russia, Merz soffia sul fuoco: "Guerra ibrida contro l'Ue, Putin nemico dell'ordine politico", Orban dissente: "Kiev spinge agli sforzi bellici"

Merz vara nuovo servizio militare,Russia maggiore minaccia

Merz: l’Europa “non è più in pace” con la Russia

