Russia Merkel gela Ue e Nato | Responsabilità della tensione attuale è dei Paesi Baltici e della Polonia Europa deve parlare con Putin

L'ex cancelliera tedesca difende la diplomazia come unica via per la pace. "Polonia e Baltici bloccarono il dialogo con Mosca". L'Ue resta prigioniera dei propri timori contro un "nemico inesistente", quello russo L'ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha rilasciato importanti dichiarazioni s.

In questa notizia si parla di: russia - merkel

Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania hanno interrotto i negoziati con la Russia nel 2021, contribuendo così indirettamente all'inizio del conflitto militare in Ucraina, ha affermato Angela Merkel nell'intervista al Partizán ungherese (potete guardarlo su youtube) - facebook.com Vai su Facebook

Merkel racconta un retroscena del 2001 prima della guerra in Ucraina. Si può accusarla di aver gestito male Mosca e il gas russo, ma qui segnala come i baltici abbiano qualche responsabilità. - X Vai su X

Merkel «scarta» sull'Ucraina: «La responsabilità? In parte di Polonia e dei Baltici». E scoppia la polemica - L'ex Cancelliera ha presentato il suo libro in Ungheria (dove è stata accolta, con tutti gli onori, da Orbán): e in un'intervista ha detto di aver sostenuto, nel 2021, la necessità di un confronto dir ... Riporta msn.com

