russia lavrov incontra il ministro degli esteri talebano

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il ministro degli Esteri ad interim dei talebani Amir Khan Muttaqi hanno tenuto un incontro bilaterale durante il settimo round di colloqui sull'Afghanistan. Parlando con il suo omologo, Lavrov ha affermato che la Russia è interessata ad assistere l'Afghanistan “in ogni modo possibile” nella lotta contro il traffico di droga, il terrorismo, la criminalità organizzata e anche “nell'instaurazione di una vita normale e pacifica a beneficio del popolo afghano”. Muttaqi, a sua volta, ha ringraziato la Russia “per aver riconosciuto l'Emirato dell'Afghanistan”. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

