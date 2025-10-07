Russia Cina e Nordcorea insieme sul ghiaccio di Pyongyang
Pyongyang (Corea del Nord), 7 ott. (askanews) - Pattinatori da Russia, Cina e Corea del Nord insieme sul ghiaccio di Pyongyang tra luci, colori, musiche, sollevamenti, trottole e altre figure spettacolari. Campioni nelle diverse discipline, artistico in singolo e in coppia e danza, dai tre paesi, si sono esibiti al Festival Internazionale di Pattinaggio Artistico nella capitale della Nordcorea, per celebrare l'80esimo anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori della Corea. Tra i suoi tanti atleti, la Russia ha portato Veronika Yametova, Eduard Karartynyan e Makar Solodnikov, la coppia d'artistico formata da Anna Moskaleva e Artem Rodzyanov e la coppia di danza Taisiya Sheptalina e Dmitry Pekin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
