Runner sbranato dai cani a Manziana chiesto il processo per la coppia proprietaria dei tre Rottweiler

La procura di Civitavecchia ha chiesto il processo per Patrizio Pintus e Giovanna Minelli, i proprietari dei tre Rottweiler che l'11 febbraio 2024 hanno sbranato e ucciso il 39enne Paolo Pasqualini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

runner sbranato cani manzianaRunner sbranato dai cani a Manziana, chiesto il processo per la coppia proprietaria dei tre Rottweiler - la coppia proprietaria dei tre Rottweiler che l'11 febbraio 2024 hanno sbranato e ucciso il 39enne Paolo Pasqualini. Lo riporta fanpage.it

runner sbranato cani manzianaPaolo Pasqualini, il runner sbranato da tre rottweiler a Manziana, i pm: «Quei cani erano addestrati ad uccidere» - Spunta l’ombra di un allevamento abusivo, una sorta di mistica dell’addestramento di cani votati ad uccidere e una chiara sottovalutazione delle misure di sicurezza nell'inchiesta sulla morte di Paolo ... Lo riporta msn.com

