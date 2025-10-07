Runner sbranato dai cani a Manziana chiesto il processo per la coppia proprietaria dei tre Rottweiler
La procura di Civitavecchia ha chiesto il processo per Patrizio Pintus e Giovanna Minelli, i proprietari dei tre Rottweiler che l'11 febbraio 2024 hanno sbranato e ucciso il 39enne Paolo Pasqualini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
