Rumore BIM Festival 2025 a Bellaria la finale del contest dedicato a Raffaella Carrà
A Bellaria si terrà la finale del Rumore BIM Festival 2025, il contest per la formazione, la valorizzazione e la promozione dei protagonisti dello scenario artistico di domani, dedicato a Raffaella Carrà. Si avvicina alle fasi conclusive la quarta edizione di Rumore BIM Festival, il contest per la formazione, la valorizzazione e la promozione dei protagonisti dello scenario artistico di domani, dedicato all’indimenticabile e irraggiungibile regina della TV, Raffaella Carrà, artista che meglio di ogni altra ha saputo esprimere nella sua lunga carriera tutte le doti necessarie per entrare e rimanere per sempre nel cuore del grande pubblico italiano ed internazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: rumore - festival
Arriva Rumore, il festival di Fanpage: ci vediamo il 4 e 5 ottobre a Roma
Perché Bugonia promette di brillare e di fare rumore al Festival di Venezia 2025 (e non solo)
Arriva Rumore, il festival di Fanpage: ci vediamo il 4 e 5 ottobre a Roma
Alcuni momenti memorabili del Rumore Festival 4-5 ottobre all’Acquario Romano, evento promosso da Fanpage. Il nostro staff di accoglienza e sicurezza era presente , pronto ad accompagnare il pubblico con professionalità e cura. #fanpage #h501 #e - facebook.com Vai su Facebook
“Questo è il festival del rumore e quando uno pensa a far rumore, è un rumore immediato, un rumore forte,che rimbomba. Io invece, invece, preferisco pensare a un rumore anche sotteso, ma continuo di quelle persone che si assumono davvero la responsabil - X Vai su X
Appuntamento con "Rumore Bim Festival", il contest con migliaia di iscritti da tutta Italia per i nuovi talenti di domani - Si avvicina alle fasi conclusive la quarta edizione di “Rumore BIM Festival”, l’innovativo contest per la formazione, la valorizzazione e la promozione dei protagonisti dello scenario artistico di dom ... riminitoday.it scrive
Bellaria: torna la quarta edizione di “RUMORE BIM FESTIVAL” - Si avvicina alle fasi conclusive la quarta edizione di “Rumore BIM Festival”, l’innovativo contest per la formazione, la valorizzazione e la promozione dei ... Da chiamamicitta.it