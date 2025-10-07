Rumore BIM Festival 2025 a Bellaria la finale del contest dedicato a Raffaella Carrà

A Bellaria si terrà la finale del Rumore BIM Festival 2025, il contest per la formazione, la valorizzazione e la promozione dei protagonisti dello scenario artistico di domani, dedicato a Raffaella Carrà. Si avvicina alle fasi conclusive la quarta edizione di Rumore BIM Festival, il contest per la formazione, la valorizzazione e la promozione dei protagonisti dello scenario artistico di domani, dedicato all’indimenticabile e irraggiungibile regina della TV, Raffaella Carrà, artista che meglio di ogni altra ha saputo esprimere nella sua lunga carriera tutte le doti necessarie per entrare e rimanere per sempre nel cuore del grande pubblico italiano ed internazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

