Rugby Serie C esordio in campionato con derby per i Tigers

Prato, 7 ottobre 2025 - L'esordio nel campionato di Serie C 202526 di rugby si concretizzerà il prossimo 19 ottobre a Coiano alle 14:30, contro il Rugby Pistoia (dando seguito al derby in amichevole vinto nei giorni scorsi). E nella seconda giornata del torneo, il 26 ottobre successivo alle 14:30, il gruppo andrà a Pontedera a sfidare il Bellaria Cappuccini, per poi ricevere il Tirreno il 2 novembre prossimo nel terzo turno. E' il programma delle prime tre giornate di C che vedranno impegnati i Gispi Tigers. Gli uomini di Luca Nuti e Lorenzo Vannini ripartiranno idealmente dalla scorsa annata: il club aveva concluso lo scorso torneo nel girone-promozione di C al quarto posto con 20 punti (ed una gara in meno rispetto ai rivali, in quanto quella con il Vasari Arezzo non è stata poi recuperata dopo esser stata rinviata). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rugby Serie C, esordio in campionato con derby per i Tigers

In questa notizia si parla di: rugby - serie

Sarà serie A1 per l'Unicusano Livorno Rugby: ripescata dopo una stagione dominata sul campo

Rugby, ufficiali i calendari di Serie A, Serie B e A Femminile: al via anche l’U18 con i primi barrage

Rugby, verso la nuova stagione in serie A. Kiwi, esordio con Villorba. C’è lo sponsor Banca di Pesaro

Tra pochi giorni inizia il campionato della Serie A Elite, la Lega Italiana Rugby riuscirà a valorizzarlo? #rugby #Rovigo Rugby Rovigo Delta Vai su Facebook

Serie A Elite: un trequarti francese per il Biella Rugby - X Vai su X

Rugby serie C – Mantova domani di scena al triangolare di Valeggio. Il tecnico Corso: “Squadra in forma” - 30) il Rugby Mantova sarà a Valeggio sul Mincio per il triangolare con i locali e il West Verona, in vista del debutto in ... Riporta vocedimantova.it

Rugby Lucca pronto al ritorno dopo un anno e mezzo di stop - Dopo un anno e mezzo di assenza dalle competizioni ufficiali, la squadra Seniores del Rugby Lucca è pronta a tornare in campo nel campionato di serie C. Come scrive noitv.it