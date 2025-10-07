Rugby scontro sulla nuova lega Rugby 360
Stop alla Nazionale per chi aderisce al progetto L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: rugby - scontro
Scontro ai centri ? Tommaso Menoncello e Sione Tuipulotu si affronteranno oggi nella partita tra @benettonrugby e @glasgowwarriors #GuinnessM6N x #URC - facebook.com Vai su Facebook
Scontro diretto per l'ottavo posto nella Race to Turin - X Vai su X
Rugby, dopo 16 anni torna la Supercoppa: Rovigo e Viadana si sfideranno a L'Aquila - Sarà lo stadio Tommaso Fattori dell’Aquila, venerdì 26 settembre alle ore 19, a ospitarne la finale tra Femi- Secondo ilgazzettino.it