Rugby l’ex campione inglese Lewis Moody affetto da Sla

Lewis Moody, ex capitano della nazionale inglese di rugby e campione del mondo nel 2003, ha rivelato di essere affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). A 47 anni, la stessa malattia neurodegenerativa che ha colpito e portato via colleghi come Doddie Weir e Rob Burrow, lo ha costretto a fare i conti con una diagnosi dura da accettare. Intervistato dalla BBC due settimane dopo aver ricevuto la notizia, Moody ha confessato di non essere ancora pronto ad affrontare pienamente le implicazioni della malattia: "C'è qualcosa nel guardare il futuro in faccia che al momento non voglio davvero elaborare.

