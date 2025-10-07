Il weekend internazionale della palla ovale è stata caratterizzata dal sesto e ultimo turno della The Rugby Championship e dalla vittoria del Sudafrica che si è laureato campione. Ma per il ranking mondiale la notizia è stato il successo della Nuova Zelanda sull’Australia, che cambia il podio mondiale. Il sesto fine settimana della The Rugby Championship 2025 vede il Sudafrica confermarsi senza problemi in vetta, salendo a 92,20 punti, ma alle sue spalle balzano gli All Black, che battendo i Wallabies salgono a 90,02 punti e superano l’ Irlanda, che scivola terza con i suoi 89,83 punti. Quarta resta la Francia, con 87,82 punti che precede l’ Inghilterra, con i britannici quinti con 87,74 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, gli All Blacks tornano secondi nel ranking mondiale