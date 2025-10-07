Rubano moto d’epoca polizia le ritrova in tempo record
Tarantini Time Quotidiano Hanno rubato sei moto d’epoca da un garage nel comune di Grottaglie e poi le hanno lasciate in una campagna in contrada Speziale. La denuncia arrivata ieri sera da parte del proprietario negli uffici del locale commissariato, ha immediatamente messo in moto le ricerche che si sono concluse questa mattina in tempi record. I poliziotti infatti, agli ordini del dirigente Cosimo Ciro Zaccaria, hanno trovato i sei mezzi parcheggiati in una campagna in contrada speziale, la strada che conduce al santuario della Madonna della Mutata. Le moto, tutte Vespa, sono state recuperate e restituite al legittimo proprietario. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
