ruba una macchina e si schianta distrugge tre auto in sosta e fugge

Provoca un incidente con un’automobile rubata e poi scappa. E’ successo in via Santo Stefano, domenica mattina. Erano da poco passate le 9 quando un botto grosso è stato sentito dai residenti. Qualcuno si è affacciato dalla finestra, altri sono scesi di sotto dalle proprie abitazioni per capire cosa fosse successo. Era il rumore di un veicolo che era finito contro tre automobili parcheggiate lungo la via, danneggiandole. Al volante non c’era più nessuno però. A provocare l’incidente è stata una Fiat Punto bianca che è stata abbandonata di traverso lungo la discesa. La vettura era nella parte alta della via, nel percorrere la discesa probabilmente a forte velocità, si è schiantata contro i veicoli in sosta tra cui una Audi A3 bianca rimasta danneggiata sul lato sinistro posteriore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

