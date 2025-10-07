Ruba l’auto a un anziano identificato e denunciato | 50enne nei guai

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Pratola Serra hanno denunciato un 50enne della provincia di Caserta ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. L’attività ha preso avvio dalla segnalazione del furto dell’utilitaria di proprietà di un anziano di Prata Principato Ultra. Le indagini, avviate immediatamente, hanno consentito ai Carabinieri di acquisire e analizzare le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza, che hanno immortalato le fasi salienti dell’azione delittuosa. Gli approfondimenti investigativi, corroborati dalle testimonianze raccolte, hanno permesso di identificare il presunto autore del furto, successivamente deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

