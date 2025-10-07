Ruba l’auto a un anziano identificato e denunciato | 50enne nei guai
Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Pratola Serra hanno denunciato un 50enne della provincia di Caserta ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. L’attività ha preso avvio dalla segnalazione del furto dell’utilitaria di proprietà di un anziano di Prata Principato Ultra. Le indagini, avviate immediatamente, hanno consentito ai Carabinieri di acquisire e analizzare le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza, che hanno immortalato le fasi salienti dell’azione delittuosa. Gli approfondimenti investigativi, corroborati dalle testimonianze raccolte, hanno permesso di identificare il presunto autore del furto, successivamente deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: ruba - auto
Banda di 9 persone ruba oltre 100 auto in Brianza per rivendere i pezzi, ma la riforma Cartabia li “salva” quasi tutti
Santa Maria Capua Vetere, ruba auto a un uomo di Casapesenna e fa incidente
Sabaudia, ruba uno zaino da un’auto parcheggiata: denunciato
Ricostruiti diversi furti banda che usava localizzatori gps per rubare le auto; gli indagati, dopo un inseguimento con i carabinieri, avevano dovuto cambiare l’auto presa a noleggio perché “prendiamo la corrente” Vai su Facebook
Entra in un piazzale privato e ruba monetine da un'auto. La polizia: «Non è un caso isolato, ma si può fare poco» #sementina - X Vai su X