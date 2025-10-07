Ruba in un' auto stereo e fanali fermato il presunto ladro | era su una bici elettrica

É notte e mancano pochi minuti alle 2 quando i carabinieri della stazione Napoli Capodimonte stanno percorrendo viale delle porcellane nel quartiere San Carlo Arena. I militari notano un uomo che, uscito da un’auto lì parcheggiata, si era appena impossessato di uno stereo ed era poi risalito in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: ruba - auto

Banda di 9 persone ruba oltre 100 auto in Brianza per rivendere i pezzi, ma la riforma Cartabia li “salva” quasi tutti

Santa Maria Capua Vetere, ruba auto a un uomo di Casapesenna e fa incidente

Sabaudia, ruba uno zaino da un’auto parcheggiata: denunciato

Ricostruiti diversi furti banda che usava localizzatori gps per rubare le auto; gli indagati, dopo un inseguimento con i carabinieri, avevano dovuto cambiare l’auto presa a noleggio perché “prendiamo la corrente” Vai su Facebook

Entra in un piazzale privato e ruba monetine da un'auto. La polizia: «Non è un caso isolato, ma si può fare poco» #sementina - X Vai su X

Ruba una macchina e si schianta. Distrugge tre auto in sosta e fugge - Provoca un incidente con un’automobile rubata e poi scappa. Da msn.com

Ruba fanali alle auto in sosta a Roma e scappa sull'Autostrada, bloccato a Cassino e denunciato - I controlli sono scattati quando gli agenti della Stradale di Cassino hanno notato un'auto con un uomo a bordo, che alla vista della pattuglia ... Segnala ilmessaggero.it