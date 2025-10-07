Ruba cibo al supermercato e lo mangia tra gli scaffali prima di fuggire inseguito dal vigilante

Milanotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prendeva la merce direttamente dagli scaffali del supermercato e la mangiava lì, seduta stante, tra le corsie. Poi ha cercato di uscire nascondendo altra merce sotto il giubbotto e, nel tentativo di fuggire, ha aggredito un’addetta alla vigilanza. È finito in manette un ventisettenne tunisino. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

