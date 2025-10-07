Ruba cibo al supermercato e lo mangia tra gli scaffali prima di fuggire inseguito dal vigilante
Prendeva la merce direttamente dagli scaffali del supermercato e la mangiava lì, seduta stante, tra le corsie. Poi ha cercato di uscire nascondendo altra merce sotto il giubbotto e, nel tentativo di fuggire, ha aggredito un’addetta alla vigilanza. È finito in manette un ventisettenne tunisino. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: ruba - cibo
Ruba cibo e bevande nei locali della Pro loco: rintracciato e denunciato
Ladri in azione nei supermercati, il cibo va "a ruba". Due furti in supermercati in poche ore
Verona, ruba superalcolici e cibo all’Adigeo: fermato con tronchesino e coltello nello zaino
Ciani Live Aid 2025, un'altra grandiosa edizione da ricordare! Palco, artisti, sorrisi, buon cibo (la pizza è andata a ruba) e volontari instancabili: ogni scatto racconta l’anima del nostro festival - facebook.com Vai su Facebook
#Netanyahu all’#Onu respinge l’accusa di #genocidio “Se la popolazione palestinese non ha cibo è colpa di #Hamas che lo ruba“ ha detto il premier israeliano condannando gli Stati che hanno riconosciuto la #Palestina “È una vergogna”. Molte delegazioni - X Vai su X
Ruba cibo al supermercato e lo mangia tra gli scaffali, prima di fuggire inseguito dal vigilante - Prendeva la merce direttamente dagli scaffali del supermercato e la mangiava lì, seduta stante, tra le corsie. Segnala milanotoday.it
Mangia e ruba al supermercato, poi aggredisce la guardia. Arrestato - E’ entrato al supermercato in piazza Matteotti a Como ed è stato notato dall’addetto alla sorveglianza mentre consumava cibo direttamente ... Come scrive espansionetv.it