Ruba auto in trasferta 50enne casertano incastrato dalle telecamere

Un 50enne della provincia di Caserta è stato denunciato dai carabinieri di Pratola Serra per il furto dell’auto di un anziano di Prata Principato Ultra, in Irpinia.Le indagini dei carabinieri, avviate dopo la denuncia della vittima, hanno consentito di individuare il 50enne. A incastrarlo le. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Auto rubata ad un anziano di Pratola Serra, denunciato un 50enne casertano: incastrato dalle telecamere - I carabinieri della stazione di Pratola Serra hanno denunciato un 50enne della provincia di Caserta ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. Segnala msn.com

